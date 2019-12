Azərbaycanda əmi 11 yaşlı qardaşı qızını öldürüb basdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xəzər televiziyasında yayımlanan və Xoşqədəm Hidayətqızının aparıcılıq etdiyi "Səni axtarıram" verilişində axtarılan Nərmin Quliyevanın axtarışları ilə bağlı bəzi təfərrüatlar ortaya çıxıb.

Efirə bağlanan tamaşaçı bildirib ki, əmisi Nərmini öldürüb basdırıb.

Aparıcı bildirib ki, Nərminin əmisi, əmisi oğlu polislər tərəfindən saxlanılıb: "Nərminin anası Aynurə isə ifadə üçün polis bölməsinə gedib".

(sonxeber.az)

