Bu şəxs xəstəliyi səbəbindən gülə bilmir

13 yaşında olan Kevin Portillo adlı şəxsin qəribə narahatlığı var. Belə ki, o hər gün evdə gülümsəmə məşqləri etməlidir.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, Kevin doğularkən üzünün sol tərəfində böyük bir damar şiş olub.Bu onun sol gözünün bağlanmasına və burnunun sağa tərəf sürüşməsinə səbəb olub.Buna görə uzun müddətli müalicələr alan uşaq sağalmağa başlayıb.Lakin müalicə sırasında insanın ən vacib təbii hisslərindən olan gülümək duyğusu itirib.

Kevin bildirib ki, şiş onun gülməyini təmin edən əzələlərini də zədələyib. Buna görə o hər gün, bu əzələləri inkişaf etdirmək üçün məşq etməlidir. Məşq zamanı iki dəqiqə çəkir. Kevin yanaqlarındakı əzələlərini dartılmasını təmin etmək üçün onları dartır.Bu prosesi hər gün etməlidir.

Qeyd edək ki, insanın üzündə Üzdə ifadəni idarə edən 17 cüt əzələ, həmçinin ağız ətrafında bir əzələ var.Gülümsəməyə icazə verməyən isə, ağız kənarından çənəyə qədər uzanan minor və major adlı əzələlərdir.

Həkimlər bildirib ki, Kevin xərçəngə qalib gəlib, lakin onun 7-ci beyin siniri ölüb. Beyin kökündə başlayan sinir daha sonra üzdə dağılıb.

