""Acer" şirkəti startaplara dəstək üçün 2020-ci ilin yanvar ayında yeni proqramını təqdim edəcək. Bu proqram çərçivəsində şirkətimiz Azərbaycanın İnnovasiyalar Agentliyi ilə əməkdaşlıq etməyə hazırdır".

Bunu "Acer" şirkətinin vitse-prezidenti Qriqori Nizovski deyib.

Qriqori Nizovski qeyd edib ki, "Acer" regionda yerləşən pərakəndə, logistika və sığorta şirkətləri ilə qurduğu əməkaşlıq sayəsində yeni məhsullarını optimal vaxtda rəflərdə alıcılara təqdim edir.

Milli.Az

