Ermənilərin hücumuna məruz qalan azərbaycanlı jurnalist danışdı - ŞOK TƏFƏRRÜAT - VİDEO

Rusiyanın Krasnodar diyarının Armavir şəhərində AzTV-nin əməkdaşına hücum edilməsi

Milli.Az xəbər verir ki, hadisə erməni faşist cəlladı Qaregin Njdenin xatirə lövhəsinin sökülməsi zamanı baş verib. Belə ki, Armavirdə yaşayan ermənilərin bir qrupu Azərbaycan Televiziyasının məsələ ilə bağlı burada çəkiliş aparan əməkdaşlarına hücum çəkərək onlara xəsarət yetirib, kameranı sındırıblar.

Xüsusi müxbir Zakir Musayev bildirir ki, hadisə canlı bağlantıdan sonra baş verib:

"Səhər saat 10 radələri idi. Canlını bitirdim, çəkilmiş materialı efirə göndərmək üçün interneti olan kafeyə girdik. Üstündən 2 dəqiqə keçmədi ki, arxamızca kafeyə 4 nəfər erməni girdi. Üstümüzə qışqırıb, bizi təhqir etməyə başladılar. Kafe sahibəsi qadın əvvəl onları qovmaq istəsə də, erməni olduqlarını biləndən sonra onlara qoşuldu. Daha sonra bizi kafedən çölə atdılar".

Musayevin sözlərinə görə, küçədə 50-ə yaxın erməni azərbaycanlı jurnalisti mühasirəyə alaraq, onun kompüterini əlindən almağa cəhd göstərib. Məsələyə polis müdaxilə etsə də, azğınlaşmış qrup polisin işinə belə mane olmağa çalışıb:

"Artıq küçədə bizi çoxsaylı erməni gözləyirdi. Hamısı təhqir edir, bəziləri isə bizə güc tətbiq etməyə çalışırdı. Həm özümüzə, həm də texnikamıza hücum etməyə başladılar. Əlbəyaxa oldular, kameramızı təpiklə vurdular və sındırdılar. Beləcə günümüz küçələrdə, polisdə və tibbi ekspertizada keçdi".

Qeyd edək ki, xüsusi müxbir Armavirdə ötən ay çəkiliş apararkən də ermənilərin müdaxiləsi ilə rastlaşmışdı.

Azərbaycan Mətbuat Şurası Azərbaycan Televiziyasının Rusiya üzrə xüsusi müxbiri Zakir Musayevin fəaliyyət göstərdiyi ölkənin Krasnodar vilayətinin Armavir şəhərində peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən təzyiqə məruz qalması ilə bağlı Rusiya Jurnalistlər İttifaqına müraciət ünvanlayıb.

Müraciətdə eyni zamanda bildirilib ki, söz və ifadə azadlığını boğmağa, jurnalistin peşə fəaliyyətinə zorakı üsullarla mane olmağa yönələn bu hadisə Azərbaycan cəmiyyətində, eləcə də media ictimaiyyətində dərin hiddət və təəssüf hissi doğurub: "Baş vermiş hadisəyə qanun çərçivəsində layiqli qiymətin verilməsi oxşar halların gələcəkdə təkrarlanmaması baxımından önəmli və zəruridir. Əminik ki, nəinki Rusiyanın, eləcə də dünyanın aparıcı media qurumlarından olan Rusiya Jurnalistlər İttifaqı məsələyə münasibətdə adekvat hüquqi tədbirin seçilməsinə öz dəstəyini əsirgəməyəcək. Sizdən bununla bağlı müvafiq kömək göstərməyinizi xahiş edirik". (publika.az)

