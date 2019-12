Liverpulun "Everton" futbol komandası baş məşqçi Marku Silvanı istefaya göndərib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı bildirib.

Klubun bəyanatında sabiq baş məşqçinin gördüyü iş barədə açıqlama verilib.

İngiltərə Premyer Liqasının 16-cı turunda "Çelsi" klubuna qarşı matça komandanı Dunkan Ferqyuson hazırlayacaq. Liverpul klubunun baş məşqçisinin vəzifəsi müvəqqəti olaraq ona tapşırılıb.

Hazırda "Everton" İngiltərə çempionatının yarış cədvəlində 18-ci yeri tutur.



