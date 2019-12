Bakıda iki avtomobilin toqquşması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Yasamal rayonunda qeydə alınıb.

A.Şərifzadə küçəsində "99-KX-434" dövlət nişanlı "QAZel" markalı yük maşını dönmə hərəkətini səhv edərkən "10-TM-770" dövlət nömrə nişanlı "Honda" markalı avtomobillə toqquşub. Hadisə zamanı xəsarət alan olmasa da hər iki avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Hadisə yerinə DYP əməkdaşları cəlb edilib.



