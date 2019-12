ABŞ Dövlət Departamenti İran hakimiyyətini etiraz aksiyaları zamanı mindən çox insanı qətlə yetirməkdə ittiham edir.

Axar.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın İran üzrə xüsusi nümayəndəsi Brayan Huk deyib.

“Biz Tehran və ətrafında yüzlərlə insanın öldürülməsi xəbərlərini eşidirdik. Belə ki, rejim etirazlar başlayandan bəri mindən çox İran vətəndaşını öldürüb”, - deyə Huk bildirib

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.