Bakıda iki avtomobilin toqquşması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Ziya Bünyadov prospektində qeydə alınıb.

Belə ki, "Lada Priora" markalı avtomobil sürət həddini aşaraq "99-LD-786" dövlət nömrə nişanlı, "Hyundai Santafe" markalı avtomobili vurub. Qəzanı törədən "Lada Priora"nın sürücüsü hadisə yerindən qaçıb.

Əraziyə DYP əməkdaşları cəlb edilib, araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.