Bakıda xəsarətlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonunda qeydə alınıb.

Pirşağı-Mehdiabad yolunda iki avtomobilin toqquşması zamanı 50 yaşlı Əliyeva Şəhla Yavər qızı və 68 yaşlı Əmirova Firuzə Firuz qızı xəsarət alıblar. Yaralılar təcili tibbi yardım briqadasının köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıblar.

Ş.Əliyevaya başın yumşaq toxumalarının əziyi, F.Əmirovaya isə sağ budun sınığı diaqnozları qoyulub.



