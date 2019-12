Türk ulduzlar qırmızı xalıda dəbdəbəli ziyafət libaslarında - FOTO

"ELLE" jurnalının "Style Awards 2019" mükafatlarının təqdimetmə mərasimi keçirilib.

Milli.Az xəbər verir ki, gecədə aktrisa Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Dilan Çiçək Deniz, Demet Evqar, Aras Bulut İynemli, Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Qonca Vuslateri, Belçim Bilgin, Hazal Filiz Küçükköse, Şeyma Subaşı, Nebahat Çehre, Taner Ölməz və başqaları iştirak edib.

Mükafatlar elan olunmazdan əvvəl ulduzlar qırmızı xalıdan keçərək fotoqraflara poza verib. Gecədə xanım ulduzlar qiyafələri ilə dəb yarışına girib. Xüsusilə Şeyma Subaşı, Serenay Sarıkaya və Hazal Küçükkosenin seçimi izləyicilər tərəfindən bəyənilib.

"Möcüzə doktoru" serialının aparıcı aktyoru Taner Ölmez "İlin parlayan aktyoru" mükafatına layiq görülüb. (publika.az)

Milli.Az

