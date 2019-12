Merkel Tokaevlə görüşdə Qazaxıstanın Himnini əyləşərək dinləyib

Almaniya kansleri Angela Merkel Qazaxıstanın dövlət başçısı Kasım-Jomart Tokaevlə görüşdə Qazaxıstanın Dövlət Himnini əyləşərək dinləyib.

Bu barədə "Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir.

Daha əvvəl Tokaevin Milli Himnin ifası zamanı ayağa qalxması, Merkelin isə oturduğunu əks etdirən videogörüntü yayılıb. AFR hökumətində təsdiq ediblər ki, Angela Merkel dövlət başçısı Kasım-Jomart Tokaevlə görüşdə Qazaxıstanın Himnini əyləşərək qulaq asıb.

"Bu quraşdırılmış görüntü deyil, kansler himnə oturaraq qulaq asırdı", - deyə Bundestaqda təsdiq ediblər.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.