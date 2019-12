Aytən Səfərovadan SƏRT SÖZLƏR: Qadının örpəyi ... - FOTO

Tanınmış aparıcı Aytən Səfərova, milli baş örtüyü sayılan kəlağayını yerə atıb foto çəkdirən qızlara irad bildirib.

Publika.az xəbər verir ki, A.Səfərova qızların fotosunu instaqramda paylaşaraq kəlağayının Qafqazda qadının namus rəmzi hesab olunduğunu qeyd edib:

"Azərbaycan qadınının örpəyi başqaları ilə saxladığı pərdə təcəssümü, Qafqazda Azərbaycan qadınını tanıtdıran, kişinin namusunu papaq təcəssüm etdiyi kimi, Azərbaycan qadınını təcəssüm edən kəlağayını bu qədər aşağı salmazlar. Bir az qaldırsaydınız...", - deyə etirazını bildirib. (publika.az)

Milli.Az

