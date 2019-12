ABŞ Minnesota ştatının Sankt-Klod şəhəri yaxınlığında Milli Qvardiyanın “UH-60 Black Hawk” tipli helikopteri radardan itərək qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza nəticəsində helikopterin göyərtəsində olan üç ekipaj üzvü ölüb.

Əyalət qubernatoru Tim Ualls mətbuata açıqlamasında bildirib ki, hadisə helikopterin təlim uçuşları zamanı baş verib.



