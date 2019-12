ABŞ-ın Minnesota ştatının Milli Qvardiyasına məxsus "Black Hawk" helikopteri qəzaya uğrayıb.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, helikopterin göyərtəsində olan 3 nəfər qəza nəticəsində həlak olub.

Bildirilir ki, yaxın günlərdə insidentlə bağlı araşdırma başladılacaq.

Milli.Az

