Ağcabədi rayon prokuroru Salman Səmədova ağır itki üz verib.

Publika.az xəbər verir ki, ədliyyə polkovniki S.Səmədəovun atası Səməndər kişi vəfat edib.

Baş Prokurorluğun kollektivi və rəhbərliyi S.Səmədova ağır itki ilə əlaqədar başsağlığı verib.

Allah rəhmət eləsin!

