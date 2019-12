ABŞ-da qocalar evinin işçisi psixoloji problemləri olan xəstələrə təcavüz edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, təcavüzkar iki qadını zorladıqdan sonra törətdiyi əməl barədə qocalar evinin digər əməkdaşlarına danışıb.

Onlar da hadisə barədə polisə məlumat veriblər.

Polis hadisəni araşdırır. (oxu.az)

