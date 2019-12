Tramp İrana qarşı göndəriləcək 14 min əsgərlərdən danışdı

“Səduiyyə Ərəbistanına 12 min əsgər göndərəcəyimizə dair çıxan xəbərlər yanlışdır. Daha doğrusunu desək, bu, yalan xəbərdir”.

Publika.az xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidenti Donald Tramp deyib.

Prezident Konqres və Müdafiə Nazirliyinin qarşı-qarşıya gətirən Yaxın Şərq planına dair tvitterindən fikirlərini paylaşıb.

ABŞ mətbuatında çıxan xəbərlərdə isə bu rəqəm 14 min kimi qeyd edilib.

Qeyd edək ki, “Wall Street Journal” qəzeti Tramp Administrasiyasının İrana qarşı Yaxın Şərqə minlərlə əsgər göndərəcəyini planlaşdırdığını adı açıqlanmayan ali səlahiyyətli rəsmi mənbəyə istinadən xəbər vermişdi. Pentaqon da ötən gün iddianı təkzib edib.

Zümrüd

