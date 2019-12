Tehranda silahlı insident: ölən və yaralananlar var

İranın paytaxtı Tehranda Əfsəriyyə xiyabanında atışma baş verib.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, atışma nəticəsində 1 nəfər ölüb, bir neçə nəfər yaralanıb.

Çayxanada baş verən atışma 3 nəfər arasında olub. Daha sonra silahlı şəxslər küçədə atışmanı davam etdiib. Atəş nəticəsində ətrafdakı insanlar da xəsarət alıb. Yaralanan şəxslər ikisi 7 və 12 yaşllarındadır

Atışma nəticəsində küçədə olan avtomobil və evlərə də ziyan dəyib.

Hadisə yerinə polis cəlb edilib. Atəş açan şəxslərin kimliyi müəyyənləşib, onların axtarışı davam edir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.