Moskvada azərbaycanlıların ən sıx məskunlaşdığı MƏKANLAR

Moskvada müxtəlif etnik qrupların ən sıx məskunlaşmağa üstünlük verdiyi rayonları açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın “Snob” dərgisinin əməkdaşları şəhərdə yaşayan müxtəlif etnik qrupların nümayəndələrinə bununla bağlı sual veriblər.

“Azərbaycanlılar daha çox Moskvanın Qolyanovo rayonu, “Çerkizovski“, “İzmayılovo”, həmçinin, “Lyublino” və “Bratislavskaya” metrolarını seçirlər. Ermənilər daha çox Solntsevo rayonu və “Cənub-Qərb” metrostansiyasının ətrafını, gürcülər isə Marinaya Roşa rayonunu, “Timirzaevskaya” və “Arbatskaya” metrolarını seçirlər”. (modern.az)

