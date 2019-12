Trampdan ermənilərə 3-cü ZƏRBƏ: Ərdoğanla görüşdən sonra...

ABŞ Senatında 1915-ci il hadisələrini erməni soyqırımı kimi tanıyan qətnamənin səsverməsi 3-dü dəfə blok olunub.

Publika.az xəbər verir ki, qətanmənin əngəlləməsini Ağ Ev tələb edib.

Kramer Senatdakı çıxışında “ABŞ prezidenti Donald Tramp daha yenicə Londondakı NATO zirvəsində Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb. Hazırda qətnamənin qəbulu üçün zamanın doğru olduğunu düşünmürəm. Bu qətnamə Tramp Administrasiyasının diplomatik cəhdlərini baltalayır” sözlərini deyib.

Qeyd edək ki, qərar layihəsi respublikaçı senator Kevin Kramer və Ted Kruz, həmçinin, demokrat Bob Menendez hazırlanıb.

Xatırladaq ki, qətnamə daha əvvəl respublikaçı senatorlar Lindsi Qraham və Devid Perdu tərəfindən bloklanıb.

Zümrüd

