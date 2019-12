Fransada prezident Emanuel Makronun islahatlarına qarşı davam etməkdə olan aksiyalarda 3 jurnalist yaralanıb ki, bunlardan biri də türkdür.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, türk foto müxbir Mustafa Yalçın polislərin atdığı qaz kapsulunun üzünə dəyməsi nəticəsində yaralanıb. Ona hadisə yerindəcə ilkin tibbi yardım edilib, daha sonra isə xəstəxanaya aparılıb.

Həmçinin aksiyalarda Taha Bohafz və Qaspard Qlanz adlı 2 jurnalist də yaralanıb.

