Bir müddətdir ekranlarda görünməyən məşhur türk aktrisa Meryem Uzerli və Hollivud ulduzu Bred Pitt eyni filmdə rol alacaqlar.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, Meryem Uzerliyə film təklifi Parisdə UNESCO-nun tədbirində iştirak etdiyi zaman gəlib. Belə ki, Bredin də rol alacağı film qadın haqları mövzusunda çəkiləcək.

Qeyd edək ki, Meryem Üzerlinin filmdə hansı rolda çəkiləcəyi hələlik məlum deyil.

Milli.Az

