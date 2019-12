İDEA İctimai Birliyi “TəbiətimİZ” sosial aksiyasına əsas tərəfdaş olaraq qoşulub (FOTO)

Bakı. Trend:

Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin, bütün könüllü təşkilatların və hərəkatlarının iştirakı ilə həyata keçirilən “Azərbaycan Könüllülük Həftəsi” 4 dekabr tarixində “TəbiətimİZ” kampaniyası ilə davam edib. Gənclər Fondu və Dövlət Agentliyi ilə birgə İDEA İctimai Birliyi də “TəbiətimİZ” sosial aksiyasına əsas tərəfdaş olaraq qoşulub.

Gənclər Fondundan Trend-ə verilən məlumata görə, “TəbiətimİZ” kampaniyası çərçivəsində 5000 nəfərdən çox könüllünün iştirakı ilə 10 şəhər və rayonda təmizlik aksiyaları həyata keçirilib. Əvvəlcə bütün könüllülər komandalara bölünüb, həyata keçiriləcək işlər barədə onlara ətraflı izahat verilib. Aksiyalar çərçivəsində çirklənmiş ərazilər, dəniz və çay sahilləri, gəzinti və istirahət yerləri, tarixi və təbiət abidələrinin ətrafı tullantılardan təmizlənib.

Bu işlərdən əlavə olaraq, 40 heyvansevər gənc könüllü bir araya gələrək İDEA Heyvanlara Qayğı mərkəzini ziyarət edib. İDEA İctimai Birliyinin təsisçisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılan Mərkəzin missiyası heyvanların rifah və sağlamlığını yaxşılaşdırmaq, sterilizasiya yolu ilə Bakı və onun ətraflarında sahibsiz heyvanların sayını tənzimləmək, eləcə də zoonoz və parazitik infeksiyaların yayılmasının və beləliklə, ətraf mühitə və insanların sağlamlığına zərərli təsirlərin qarşısını almaq, eləcə də heyvanlara qarşı humanist və məsuliyyətli yanaşmanı təşviq etməkdən ibarətdir.

Könüllülərin ziyarətinin məqsədi Mərkəzin fəaliyyətini dəstəkləyərək, cəmiyyətdə heyvanlara, xüsusilə sahibsiz heyvanlara münasibətdə pozitiv yanaşmanı və onların rifahının yaxşılaşdırılmasının əhəmiyyəti haqqında məlumatlılığı artırmaqdan ibarətdır. Mərkəzin əməkdaşları könüllüləri düzgün yönləndirmək üçün onları görə biləcəkləri işlər və təhlükəsizlik qaydaları ilə bağlı məlumatlandırıb və könüllülərin fəaliyyəti zamanı onlara köməklik göstəriblər.

“Azərbaycan Könüllülük Həftəsi” 9 dekabradək bütün ölkəni əhatə edən tədbirlərlə davam edəcək. Artıq “ŞəhidimİZ”, “VətənimİZ”, “Könüllülük sərhəd tanımır!” devizi ilə keçirilən kampaniya və aksiyalarda minlərlə gənc könüllü iştirak edib.

5 dekabrda təşkil ediləcək Azərbaycan Könüllülərinin Həmrəylik Forumunda və xüsusi konsert-əyləncə proqramında minlərlə gəncin iştirakı gözlənilir. Həftənin ən fəal 300 könüllüsü isə 4 günlük qış düşərgəsində faydalı istirahət və əyləncə, şəxsi inkişaf imkanı əldə edəcək.

