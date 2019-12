Yevlax rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Xaldan qəsəbəsində qeydə alınıb.

Belə ki, idarəetmədən çıxan Çin istehsalı olan "Great wall" markalı avtomobil aşıb.

Qəza nəticəsində ağır kəllə-beyin travması alan rayon sakini, 1994-cü il təvəllüdlü Musayev Vüqar Musa oğlu rayon xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

