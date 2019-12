ABŞ-ın Kentukki ştatının sakini Maria Dominqo-Perez uşağını məktəb qarşısında satmaq istədiyi zaman həbs edilib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, 31 yaşlı qadın beş uşaq anasıdır.

37 yaşlı Katarina Xose Felippe və 45 yaşlı Xose Manuei Paskal qadına 2 min dollar (3500 manat) verən anda hər üçü polis tərəfindən saxlanılıb.

Onlara uşaq alveri ilə bağlı ittiham irəli sürülüb.

Qadın həbsxanada olduğu vaxtda uşaqlarına məktəbin əməkdaşı baxacaq.

