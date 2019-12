Müğənni Nüşabə Musayevanın ailəsi ilə bağlı yayılan məlumat hər kəsi dəhşətə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni qəzada ailəsinin 4 üzvünü itirdiyini bildirib.

Bu barədə o, əzizlərinin məzarı başında video paylaşaraq qeyd edib: "Anam, bacım, qardaşım 1999-cu ildə qəzada rəhmətə gedib" . (aznews.az)

