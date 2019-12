İcra başçıdan yeni TƏYİNAT

Yasamal rayon icra hakimiyyətində kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az -ın məlumataınagörə, icra başçı Elşad Həsənovun əmri ilə Habil Süleymanzadəni özünə köməkçi təyin edib. H.Süleymanzadə bu təyinata qədər Milli Məclisdə E.Həsənovun köməkçisi olub.

Xəbəri Yasamal rayon icra hakimiyyətindən xəbəri təsdiqləyiblər.

Qeyd edək ki, Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçının sabiq köməkçisi Ağayev Murad Əsgər oğlu olub. Dayısı Əziz Əzizov Suraxanı icra hakimiyyətinə başçı təyin edildikdən sonra M.Ağayevi özünə köməkçisi təyin edib. (unikal.org)

