NATO-nun ƏN GÜCLÜ ORDULARI - SİYAHI

Böyük Britaniyanın paytaxı Londonda keçirilən NATO-nun 70-ci Liderlər Zirvəsi və Fransa prezidenti Emmanuel Makronun "NATO-nun beyin ölümü gerçəkləşib" sözlərindən sonra alyansa daxil olan ölkələrin hərbi gücü gündəmə gəlib.

"Global Firepower" NATO-nun ən güclü ordularına sahib üzvlərinin siyahısını hazırlayıb.

15. Bolqarıstan

Əhalisi: 7 milyon 57 min 504 nəfər

Canlı qüvvəsi: 3 milyon 278 min 916 nəfər

Hərbi heyəti: 36 min 150 nəfər

Aktiv heyət: 33 min 150 nəfər

Hərbi Hava Qüvvələri heyəti: 56 nəfər

Döyüş tankları: 2 min 440 ədəd

Zirehli döyüş avtomobili: 3 min 900 ədəd

Hərbi Dəniz Qüvvələri: 29

Müdafiə büdcəsi: 700 milyon dollar

14. Rumıniya

Əhalisi: 21 milyon 457 min 116 nəfər

Canlı qüvvəsi: 11 milyon 7 min 501 nəfər

Hərbi heyəti: 120 min nəfər

Aktiv heyət: 70 min nəfər

Hərbi Hava Qüvvələri heyəti: 151 nəfər

Döyüş tankları: 717 ədəd

Zirehli döyüş avtomobili: 1400 ədəd

Hərbi Dəniz Qüvvələri: 48 ədəd

Müdafiə büdcəsi: 2,1 milyard dollar

13. Norveç

Əhalisi: 5 milyon 372 min 191 nəfər

Canlı qüvvəsi: 2 milyon 170 min 365 nəfər

Hərbi heyəti: 64 min nəfər

Aktiv heyət: 24 min nəfər

Hərbi Hava Qüvvələri: 183 nəfər

Döyüş tankları: 36 ədəd

Zirehli döyüş avtomobili: 777 ədəd

Hərbi Dəniz Qüvvələri: 62 ədəd

Müdafiə büdcəsi: 7 milyard dollar

12. Hollandiya

Əhalisi: 17 milyon 151 min 228 nəfər

Canlı qüvvəsi: 7 milyon 820 min 960 nəfər

Hərbi heyəti: 40 min 500 nəfər

Aktiv heyət: 35 min 500 nəfər

Hərbi Hava Qüvvələri: 161 nəfər

Döyüş tankları: 18 ədəd

Zirehli döyüş avtomobili: 1014 ədəd

Hərbi Dəniz Qüvvələri: 56 ədəd

Müdafiə büdcəsi: 9,8 milyard dollar

11. Çexiya

Əhalisi: 10 milyon 686 min 269 nəfər

Canlı qüvvəsi: 5 milyon 11 min 174 nəfər

Hərbi heyəti: 25 min nəfər

Aktiv heyət: 25 min nəfər

Hərbi Hava Qüvvələri heyəti: 100 nəfər

Döyüş tankları: 116 ədəd

Zirehli döyüş avtomobili: 437 ədəd

Hərbi Dəniz Qüvvələri: -

Müdafiə büdcəsi: 2,5 milyard dollar

10. Yunanıstan

Əhalisi: 10 milyon 761 min 573 nəfər

Canlı qüvvəsi: 4 milyon 993 min 347 nəfər

Hərbi heyəti: 360 min 500 nəfər

Aktiv heyət: 140 min nəfər

Hərbi Hava Qüvvələri: 566 nəfər

Döyüş tankları: 1254 ədəd

Zirehli döyüş avtomobili: 2 min 550 ədəd

Hərbi Dəniz Qüvvələri: 115 ədəd

Müdafiə büdcəsi: 6,5 milyard dollar

9. Polşa

Əhalisi: 38 milyon 420 min 687 nəfər

Canlı qüvvəsi: 18 milyon 826 min 137 nəfər

Hərbi heyəti: 105 min nəfər

Aktiv heyət: 105 min nəfər

Hərbi Hava Qüvvələri heyəti: 469 nəfər

Döyüş tankları: 1100 ədəd

Zirehli döyüş avtomobili: 2 min 411 ədəd

Hərbi Dəniz Qüvvələri: 83 ədəd

Müdafiə büdcəsi: 9,3 milyard dollar

8. Kanada

Əhalisi: 35 milyon 881 min 659 nəfər

Canlı qüvvəsi: 16 milyon 110 min 865 nəfər

Hərbi heyəti: 94 min nəfər

Aktiv heyət: 94 min nəfər

Hərbi Hava Qüvvələri heyəti: 384 nəfər

Döyüş tankları: 80 ədəd

Zirehli döyüş avtomobili: 2 min ədəd

Hərbi Dəniz Qüvvələri: 63 ədəd

Müdafiə büdcəsi: 21,2 milyard dollar

7. İspaniya

Əhalisi: 49 milyon 331 min 76 nəfər

Canlı qüvvəsi: 23 milyon 136 min 275 nəfər

Hərbi heyəti: 139 in 500 nəfər

Aktiv heyət: 124 min nəfər

Hərbi Hava Qüvvələri heyəti: 522 nəfər

Döyüş tankları: 327 ədəd

Zirehli döyüş avtomobili: 2 min 40 ədəd

Hərbi Dəniz Qüvvələri: 46 ədəd

Müdafiə büdcəsi: 11,6 milyard dollar

6. İtaliya

Əhalisi: 62 milyon 246 min 674 nəfər

Canlı qüvvəsi: 28 milyon 11 min 3 nəfər

Hərbi heyəti: 357 min nəfər

Aktiv heyət: 175 min nəfər

Hərbi Hava Qüvvələri heyəti: 831 nəfər

Döyüş tankları: 200 ədəd

Zirehli döyüş avtomobili: 4 min ədəd

Hərbi Dəniz Qüvvələri: 143 ədəd

Müdafiə büdcəsi: 29,2 milyard dollar

5. Almaniya

Əhalisi: 80 milyon 457 min 737 nəfər

Canlı qüvvəsi: 37 milyon 10 min 559 nəfər

Hərbi heyəti: 208 min 641 nəfər

Aktiv heyət: 178 min 641 nəfər

Hərbi Hava Qüvvələri: 613 nəfər

Döyüş tankları: 900 ədəd

Zirehli döyüş avtomobili: 8 min 389 ədəd

Hərbi Dəniz Qüvvələri heyəti: 81 ədəd

Müdafiə büdcəsi: 49,1 milyard dollar

4. Türkiyə

Əhalisi: 81 milyon 257 min 239 nəfər

Canlı qüvvəsi: 41 milyon 847 min 478 nəfər

Hərbi heyəti: 735 min nəfər

Aktiv heyət: 355 min nəfər

Hərbi Hava Qüvvələri heyəti: 1067 nəfər

Döyüş tankları: 3 min 200 ədəd

Zirehli döyüş avtomobili: 9 min 500 ədəd

Hərbi Dəniz Qüvvələri: 194 ədəd

Müdafiə büdcəsi: 8,6 milyard dollar

3. Böyük Britaniya

Əhalisi: 65 milyon 105 min 246 nəfər

Canlı qüvvəsi: 29 milyon 948 min 413 nəfər

Hərbi heyəti: 233 min nəfər

Aktiv heyət: 150 min nəfər

Hərbi Hava Qüvvələri heyəti: 811 nəfər

Döyüş tankları: 331 ədəd

Zirehli döyüş avtomobili: 4 min 607 ədəd

Hərbi Dəniz Qüvvələri: 76 ədəd

Müdafiə büdcəsi: 47,5 milyard dollar

2. Fransa

Əhalisi: 67 milyon 364 min 357 nəfər

Canlı qüvvəsi: 30 milyon 111 min 868 nəfər

Hərbi heyəti: 388 min 635 nəfər

Aktiv heyət: 205 min nəfər

Hərbi Hava Qüvvələri heyəti: 1248 nəfər

Döyüş tankları: 406 ədəd

Zirehli döyüş avtomobili: 6 min 300 ədəd

Hərbi Dəniz Qüvvələri: 118 ədəd

Müdafiə büdcəsi: 40,5 milyard dollar

1. ABŞ

Əhalisi: 329 milyon 256 min 465 nəfər

Canlı qüvvəsi: 144 milyon 872 min 845 nəfər

Hərbi heyəti: 2 milyon 141 min 900 nəfər

Aktiv heyət: 1 milyon 281 min 900 min nəfər

Hərbi Hava Qüvvələri heyəti: 13 min 398 nəfər

Döyüş tankları: 6 min 287 ədəd

Zirehli döyüş avtomobili: 39 min 223 ədəd

Hərbi Dəniz Qüvvələri: 415 ədəd

Müdafiə büdcəsi: 716 milyard dollar

