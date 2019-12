Aktrisa Sevinc Əlişova da sosial şəbəkənin aktiv istifadəçilərindəndir.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, tez-tez yeni fotolarını yayımlayan aktrisa bu dəfə müzakirələrə səbəb olub.

Paylaşımlarından birində izləyiciləri onu tanımayıblar. Bir çoxları makiyajın çox olduğunu qınayıblar. Onlar Sevincin çox makiyajla daha yaşlı göründüyünü yazıblar.

Digər şəkildə isə Sevinci Hollivud ulduzu Monika Belluççiyə bənzədiblər.

