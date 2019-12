Sabah Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclası keçiriləcək.

"Report" xəbər verir ki, iclasda Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar qərar veriləcək.

Toplantı saat 14:00-da başlayacaq.



