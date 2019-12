Məşhur aktrisa rəfiqəsinin sevgilisi ilə görüşməyə başladı - FOTO

“Hər yerdə sən” serialının baş qəhrəmanları Aybüke Pusat və Furkan Andıç dünən hava limanında görüntülənib.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, aktrisa ilə aktyorun birlikdə tətilə yollandığı iddia edilib. Bu, serialda tərəf müqabili olan cütlüyün sevgili olması xəbərlərini gücləndirib.

Məlumat üçün bildirək ki, Furkan Andıç ötən il “Çukur” serialında Sena obrazını canlandıran aktrisa Dilan Çiçək Dənizlə sevgili idi. Dilan Çiçək Dəniz isə Aybüke Pusatla birlikdə gözəllik müsabiqəsində iştirak edib. Dilan müsabiqənin ikincisi, Aybüke isə qalib olmuşdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.