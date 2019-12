Ötən gün anasını itirən müğənni Niyam Salami sosial şəbəkədə video yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, masallıya gedən sənətçi yolların şəraitsizliyindən gileylənib.

"Həmişə masallıya gələndə, tək mənim yox, hamının kefi pozulur. Ölüç-itim dünyasıdır. Yeyəndə bir tərəfdən rəhmət qazanmaq lazımdır.

Masallı xaraba günə qalıb. Yola baxın" deyə, Niyam bildirib. (axşam.az)

