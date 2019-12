Cem Yılmazın xəyali sevgilisi

Məşhur şoumen Cem Yılmaz qala gecəsində xəyali sevgilisi ilə yadda qalıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, Cem Yılmaz dünən axşam Mahsun Kırmızıgülün ''Möcüzə aşk'' filminin qala gecəsinə qonaq olub.

Belə ki, o tədbirə tək qatılmasına baxmayaraq, elədiyi zarafatlarla diqqət çəkib. Sevgilisi Defne Samyeli ilə ayrılan şoumen, kameralar önündə sağ qolunu qaldıraraq, ''Gəl həyatım'' deyərək xəyali sevgilisini qucaqlayaraq zarafat edib.

Qeyd edək ki, 1 il 5 ay birlikdə eşq yaşayan cütlük keçən ay yollarını ayırıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.