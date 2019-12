Azərbaycanda dəfn qaydaları dəyişir...

Metbuat.az xəbər verir ki, Publika.az-ın videolayihəsinin budəfəki qonağı, Qarabağ Seyid Ocaqlarının rəhbəri, tanınmış şərqşünas Seyid Camal Əzimbəylidir.

C.Əzimbəyli ilə yas və dəfn mərasimləri, habelə israfçılıqla bağlı müzakirələr aparmışıq:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.