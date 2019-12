"Arsenal" İngiltərə Premyer Liqasında növbəti oyuna çıxıb.

Milli.Az xəbər verir ki, London klubu 15-ci turda "Brayton"u qəbul edib və 1:2 hesabı ilə uduzub.

"Arsenal" - "Brayton" - 1:2

Qollar: Aleksandr Lyakazett, 50 - Adam Uebster, 36, Neal Maupay, 80

Bu nəticədən sonra "Arsenal" 19 xalla 10-cu, "Brayton" 18 xalla 13-cüdür.

Turnir cədvəlinə 43 xalla "Liverpul" başçılıq edir. "Lester" 35 xalla 2-ci, "Mançester Siti" 32 xalla 3-cüdür.

Milli.Az

