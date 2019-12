"Sənin burada nə işin var" - Tolikdən qonağının fikrinə SƏRT REAKSİYA - FOTO

Milli.Az xəbər verir ki, bunu "Hər şey daxil"də meyxanaçı Aqşin Fateh onun "yekəxana" olduğu barədə düşünənlərə cavab verərkən deyib.

Aparıcı Tarix Əliyev (Tolik) meyxanaçının sözlərinə müdaxilə edib:

"Aqşin, sənin burada nə işin var ki, onların qabağında da sadəliyini, səmimiliyini göstərəsən?".

Aqşin Tolikin "Onların mənlə işi var. Mənim kimləsə görmüsən işim olduğunu?!" ifadələri ilə cavab verib.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

