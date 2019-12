"Beşiktaş" Türkiyə kubokunda 5-ci mərhələnin ilk oyununa çıxıb.

Milli.Az xəbər verir ki, İstanbul klubu doğma meydanda 3-cü liqa təmsilçisi "24Erzincanspor"la qarşılaşıb və 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.

"Beşiktaş" - "24Erzincanspor" 3:0

Qollar: Teylor Boyd, 25, Erdoğan Kaya, 45+3, Umut Nayir, 84

Qeyd edək ki, bu komandalar arasında cavab oyunu dekabrın 18-i keçiriləcək.

Milli.Az

