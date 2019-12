Velik Zançev Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun əhəmiyyətindən danışdı

"TRACECA böyük həcmdə yüklərin daşınacağı dəhlizdir".

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Bolqarıstanın nəqliyyat, informasiya texnologiyaları və kommunikasiya nazirinin müavini Velik Zançev Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat sazişinin imzalanmasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir və TRACECA Beynəlxalq komissiyasının Daimi katibliyinin 16-cı iclasında deyib.

O qeyd edib ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ölkələr arasında əlaqələrin genişlənməsində böyük rol oynayır:

"Sazişin imzalanmasından sonrakı 20 il ərzində biz TRACECA dəhlizinin nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı və İpək Yolunun bərpa olunmasında rolunun vacibliyini başa düşdük".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.