Cümşüd Nuriyev “tam məxfi” sənədləri yaydı: Əli Kərimli... - VİDEO

Speys TV-nin efirində yayımlanan “Sadə həqiqətlər” verilişinin növbəti buraxılışında “tam məxfi” qrifli sənədlər açıqlanıb.

Axar.az xəbər verir ki, verilişin qonağı olan keçmiş millət vəkili Cümşüd Nuriyev AXC-Musavat hakimiyyəti zamanı baş verən qanunsuzluqlardan, o cümlədən PA-nin hüquq şöbəsinin müdiri olan Əli Kərimlinin hazırladığı gizli sərəncamdan danışıb. Məlum sərəncam nəticəsində Azərbaycanda ciddi xaos yaranıb və ölkədən milyonlarla dollar pul çıxarılıb.

Qonaq Müdafiə Nazirliyinin yüksək məmurlarının himayəsində olan qadınların cəbhə bölgəsindəki əməllərindən də bəhs edib.

Xatırladaq ki, “Sadə həqiqətlər” verilişi bu gün saat 22:00-da yayımlanacaq.

