Biləsuvarda ağacəkmə aksiyası keçirilib

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın dahi şair İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi ilə əlaqədar bir gündə 650 min ağac əkilməsi təşəbbüsü çərçivəsində Biləsuvar rayonunda ağacəkmə aksiyası keçirilib.

"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, aksiyanı Biləsuvar rayon sakinləri böyük maraqla qarşılayıblar.

Aksiyada Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mahir Quliyev, rayonun bütün idarə, müəssisə, təşkilatlarının kollektivləri, ictimaiyyətin nümayəndələri və gənclər iştirak ediblər.

Aksiya çərçivəsində rayon ərazisində bir gündə 3 min ağac əkilib.

Bu məqsədlə rayonda əvvəlcədən ağac əkiləcək yerlər müəyyənləşdirilib və ərazidə müvafiq işlər aparılıb. Həmçinin, Biləsuvar-Əsgərabad-Çaylı avtomobil yolunun kənarı boyunca olan ərazidə ağcaqayın, xan çinarı, şam, görüş, ərik və digər ağac növləri əkilərək suvarılıb.







