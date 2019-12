“Kriştiano istedadlı deyil, əsl Ronaldo braziliyalıdır” - İbrahimoviç

Bir neçə gün əvvəl karyerasını İtaliyada davam etdirəcəyini açıqlayan Zlatan İbrahimoviç "Yuventus"un futbolçusu Kriştiano Ronaldo ilə mümkün rəqabətindən danışıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, isveçli hücumçu "La Gazzetta Dello Sport"a açıqlamasında Ronaldonun istedadlı futbolçu olmadığını deyib:

"Əsl Ronaldonu İtaliyada tapacağam? Xeyr, əsl Ronaldo braziliyalıdır. Kriştiano istedadlı deyil, qazandıqları sadəcə, zəhmətinin bəhrəsidir".



38 yaşlı forvard portuqaliyalı hücumçunun "Yuventus"a keçidini də tənqid etmişdi: "Əgər o yarış istəyirdisə, niyə B Seriyasında çıxış edən "Yuventus"a getmədi? 7 il ardıcıl çempion olan kluba getdi".



Qeyd edək ki, İbrahimoviçin "Milan"a keçəcəyi gözlənilir.

Milli.Az

