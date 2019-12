Əməkdar artistin özündən gözəl qızı: "Azərbaycana bir daha qayıtmayacam" - FOTOLAR

Xəbər verdiyimiz kimi ötən gün "Bu Şəhərdə" kollektivinin ərsəyə gətirdiyi "Şabaş" adlı filmin qala gecəsi keçrilib.



Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, məşhurların iştirak etdiyi qalada əməkdar artisti Firuza İbadovanın qızı Hulya da iştirak edib. O big.az-a özəl olaraq açıqlama verib:



"Qala gecəsinə görə Azərbaycana gəlmişəm. Heç yerdə işləmirəm. Sərhəd Qoşunlarının ehtiyatda olan zabitiyəm. Yenidən Hollandiyaya qayıdıram. Həyat yoldaşımla barışmışam. Yoldaşımın işi ilə bağlı ora köçmüşük, orda qalmalıyıq. Ola bilər Azərbayacana hərdən anama görə gələrəm. O da tez-tez yanıma gəlir. Vətənimi çox sevirəm, amma orda yaşamağa məcburam. 2008-ci ildə ailə həyatı qurdum. Hökümə adlı bir qızımız var. Şükür Allaha ki, ailə həyatımız qaydasına düşdü. 1il 6 ay ayrı qaldıq. Tez-tez o orda, mən burda olurdum. Artıq qərara gəldik ki, bir yerdə yaşayaq. Yoldaşım əslində tərcüməçidir, amma bu sahə ilə məşğul deyil. Ticarətlə məşğuldur. Biznesi var. Qızıma görə birlikdə yaşayırıq. İstəmədik ayrı-ayrı böyüdək. Hökümə balaca aktrisadır. Nənəsi ilə rola çəkilib. Amma, bu müvəqqətidir. Hökümə böyüyəndə həkim olacaq".



Hulya hicab taxması məsələsinə də aydınlıq gətirib:



"Mənim kimi bir çox insanlar ziyarətgaha gediblər. O cümlədən Fatimə xanım da... Deyirdilər ki, ziyarətə getməzdən öncə bağlanmaq lazımdır. Gələndən sonra da bir müddət açmaq olmaz. Mən hicablanmamışdım. Düzdür, biz ailəvi olaraq ibadət edirik. Mənim anam da Həci xanımdır. Kərbala ziyarətgahına getdiyim üçün bağlanmışdım. Mən o günah boynuma götürə bilmərəm. Başımı bağlayım açım, ya dodağımı şişirdim. Bizi tanıyan qonşu, qohum hər kəs bilir ki, bizim qadınlarımız gözəldir. Allah bizi belə yaradıb. Yoldaşımın da xasiyyyəti ağırdır, belə şeyləri xoşlamır. "

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.