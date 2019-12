650 min ağacın əkilməsi təşəbbüsü hər kəsin bir hədəf ətrafında birləşməsinə imkan verir - Vitse-spiker

"Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın bir gündə 650 min ağacın əkilməsi təşəbbüsü vəzifəsindən asılı olmayaraq, hər kəsi bir hədəf ətrafında birləşməsinə imkan verir".

Milli.Az Trend-ə istinadn xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradova bildirib.

Onun sözlərinə görə, bu kampaniya ətraf mühitin sağlam olmasına töhfədir: "Belə bir tədbirdə iştirak etmək qürurvericidir. Bununla da insanlar faydalanacaq, ölkəmiz gözəlləşəcək. Ətraf mühit sağlamlaşacaq. Bütün bunlar pozitiv münasibət formalaşdırır, dostluğu və birliyi möhkəmləndirir. Burda gördüyünüz birlik hər şeyə dəyər. Biz hər birimiz dövlətimiz, xalqımız üçün çalışırıq. Bu cür layihələrin keçirilməsi təqdirəlayiq və sevindiricidir. Bundan sonra da bu cür aksiyalar davamlı olacaq".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.