Azərbaycanı gələn il “Eurovision”da kim təmsil edəcək?

Murad Arif gələn il Azərbaycanı “Eurovision”da təmsil etmək niyyətindədir.

Publika.az xəbər verir ki, aparıcı-müğənni bu barədə sosial şəbəkədə elan edib: “Elektra Hall konsertimdən sonra, bəyan etmək istəyirəm və hər birinizdən bu bəyanata dəstək gözləyirəm... “Eurovision 2020” üçün namizədliyimi rəsmi olaraq təklif edirəm! Mən buna hazıram! Mən bunu arzulayıram! Bizə 3 dəqiqəlik HIT lazımdır! Özümüz yazaq, öz uşaqlarımızla, öz nəğməmizlə oraları partladaq!”

Müğənni özünə əmin olduğunu və təşkilatçılardan bu yolda dəstək gözlədiyini gizlətməyib.

Qeyd edək ki, müsabiqə 12-16 may 2020-ci il tarixlərində Rotterdamın “Rotterdam Ahoy” arenasında keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.