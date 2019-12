Müşfiqabadda 5 mindən çox ağacın əkilməsinə başlanılıb

"Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın dahi şair İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi münasibətilə bir gündə respublikamızda 650 min ağacın əkilməsi təşəbbüsü çərçivəsində Müşfiqabad qəsəbəsində 5 hektar ərazidə 5 mindən çox ağacın əkilməsinə başlanılıb. Bura zeytun, badam və əsasən, meyvə ağacları aiddir".

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Aparat rəhbəri Vüqar Kərimov deyib.

Onun sözlərinə görə, regionlarda bu gün ərzində artıq 50 min ağac əkilib:

"Müşfiqabad qəsəbəsinin ərazisində ictimai xadimlər, diplomatik korpus və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, dövlət və özəl qurumların nümayəndələrinin iştirakı ilə minlərlə ağac əkilir".

V.Kərimov qeyd edib ki, ümumilikdə ağacəkmə aksiyasında 1000-ə yaxın insan iştirak edir.

