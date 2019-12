Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Gənclər Birliyinin sədri Seymur Orucov seçicilərlə görüşə helikopterlə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Seymur Orucovun özü məlumat yayıb.

"Bu gün YAP Pirallahı rayon təşkilatı tərəfindən bələdiyyə seçkilərinə namizədliyi irəli sürülmüş namizədlərin təbliğat ,təşviqat kompanyası cərcivəsində Çilov adasında seçicilərlə görüşümüzdən."

