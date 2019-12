Yunanıstanda zəlzələ olub.

Publika.az xəbər verir ki, Girit adasının Hanya şəhərinə 34 km məsafədə 4,9 bal gücündə yeraltı təkanlar qeydə alınıb.

Xəbəri Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Xidmət Mərkəzi yayıb.

Zümrüd

