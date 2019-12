Qusarda ağacəkmə aksiyası keçirilir (FOTO)

Bakı. Trend:

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın dahi şair və mütəfəkkir İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi münasibətilə respublikamızda bir gündə 650 min ağacın əkilməsi təşəbbüsünə qusarlılar da böyük həvəslə qoşulublar.

Trend-in məlumatına görə, dekabrın 6-sı səhər saatlarından Qusar şəhəri ərazisi, rayon mərkəzindən “Şahdağ” Turizm Mərkəzi və Xudat istiqamətindəki yolların kənarı boyunca müxtəlif ağac tinglərinin əkilməsinə başlanılıb.

Bayram əhval-ruhiyyəsində keçən aksiyaya yüzlərlə rayon sakini könüllü olaraq qoşulub.

Bu genişmiqyaslı kampaniya Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi və təbliği ilə yanaşı, həm də ekoloji mühitin qorunması baxımından olduqca əhəmiyyətlidir.

Rayon ərazisində gün ərzində minlərlə ağac tinginin əkilməsi nəzərdə tutulub.

Dekabrın 6-da Qusarla yanaşı, Quba, Xaçmaz, Şabran və Siyəzən rayonlarında da genişmiqyaslı ağacəkmə aksiyaları keçirilir.

