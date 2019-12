Türkiyəli aktrisa Naz Elmas biznesmen sevgilisi Erol Özmandıracı ilə nikah masasına oturmağa hazırlaşır.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, cütlük 15 dekabrda toy edəcək.

Qeyd edək ki, "Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz" serialındakı Sevda obrazı ilə tamaşaçıların rəğbətini qazanan 36 sənətçinin sevgilisi özündən 16 yaş böyükdür. Cütlük dəfilədə tanış olub. İş adamı ilk baxışdan Naza aşiq olduğunu etiraf etmişdi.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.