Prezidentin xalqın arasında olması bir daha onu göstərir ki... - ŞƏRH

"Prezidentin vətəndaşlarla şəxsən görüşməsi, hadisələrin gedişatı ilə maraqlanması dövlətin xalqın yanında olmasına bariz nümunədir".

Bu fikirləri Publika.az-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Azər Badamov Prezident İlham Əliyevin Şamaxı rayonuna səfəri zamanı çıxışına münasibət bildirərkən deyib.

Millət vəkili hakimiyyətin xalqın yanında olmasından danışaraq sözlərinə belə davam edib: "Prezident dünənki çıxışında qeyd etdi ki, dövlət hər bir çətin halda öz dəstəyi ilə xalqımızı sevindirir. Zəlzələ nəticəsində İsmayıllı, Ağsu və Şamaxı rayonlarında dağıntılar baş verərkən fəsadların aradan qaldırılmasını dövlət öz üzərinə götürdü. Cənab Prezident Şamaxı şəhərinə təkcə bu zəlzələ ilə bağlı üç dəfə səfər edib. Bu, bir daha onu göstərir ki, hakimiyyət xalqın yanındadır. Dünya ölkələrinin praktikasına nəzər salsaq görərik ki, xarici ölkələrdə fövqəladə hallar baş verərkən sığorta şirkətləri tərəfindən əmlakları sığorta olunmuş vətəndaşlara dəstək göstərilir. Dövlət başçısının nəzarəti ilə dəymiş ziyanın tez bir zamanda qarşılanması, dövlətin xalqın yanında olmasının göstəricisidir".

Tağı Həsənov

